ABD Başkanı Trump: Hong Kong'un ABD nezdindeki özel statüsünü kaldırıyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD Başkanı Trump: Hong Kong'un ABD nezdindeki özel statüsünü kaldırıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump: Hong Kong'un ABD nezdindeki özel statüsünü kaldırıyoruz
29.05.2020 22:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:17

ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump "Hong Kong'un ABD nezdindeki özel statüsünü kaldırıyoruz. Çin, ABD'ye yıllarca milyarlarca dolarlık zarar verdi" dedi.

"DSÖ İLE İLİŞKİMİZİ BİTİRMEYE KARAR VERDİK"

Trump, "Çin, Vuhan virüsünün tüm dünyaya yayılmasına izin verdi, DSÖ'nün dünyayı yanlış yönlendirmesine neden oldu. ABD'nin DSÖ ile ilişkisini bitirmeye karar verdik. ABD, DSÖ'ye ayırdığı fonu başka yerlerde kullanacak" dedi.

"HONG KONG ARTIK ÖZER DEĞİL"

Donald Trump, "Çin, ABD'nin sanayi sırlarını çalmak için yıllarca çok şey yaptı. ABD'li yatırımcıları Çin şirketlerinin eylemlerinden korumalıyız. Çin, ABD'ye ve dünyaya verdiği sözleri tutmuyor ve maalesef şu anda Hong Kong halkına zarar veriyor. Hong Kong'un artık otonom olmadığını görüyoruz ve Hong Kong'un ABD nezdindeki özel statüsünü kaldırıyoruz. Hong Kong artık özerk değil" şeklinde konuştu.

ABD


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz Haber
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Haber
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Haber
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı Haber
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü Haber
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Korona engeline takılan doktor çift, çalıştıkları hastanede evlendi
Korona engeline takılan doktor çift, çalıştıkları hastanede evlendi
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor
Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi
Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi
Filmleri aratmayan görüntü! İki grup av tüfekleriyle sokak ortasında çatıştı
Filmleri aratmayan görüntü! İki grup av tüfekleriyle sokak ortasında çatıştı
Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti
Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
Sırlar ortaya çıkıyor! Uçaktaki cinsel ilişki skandalında yeni detay
Sırlar ortaya çıkıyor! Uçaktaki cinsel ilişki skandalında yeni detay
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz
Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor
Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor
Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi
Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı
Üzüm bağının altından çıkan 1700 yıllık tarihi eser görenleri büyüledi
Üzüm bağının altından çıkan 1700 yıllık tarihi eser görenleri büyüledi
Cilt bakım losyonlarındaki tehlike! Korkunç kareleri hemşire paylaştı
Cilt bakım losyonlarındaki tehlike! Korkunç kareleri hemşire paylaştı
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
1.700 akıl hastasının yanlışlıkla taburcu edildiği Galler'de, yetkililer şaşkın
1.700 akıl hastasının yanlışlıkla taburcu edildiği Galler'de, yetkililer şaşkın
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Meral Akşener Adnan Menderes Bülent Kuşoğlu Mustafa Şentop
Magazin Uğur Akbaş Demet Akbağ Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Caner Erkin Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza İzmir Futbol Haziran
Şu an buradasınız: ABD Başkanı Trump: Hong Kong'un ABD nezdindeki özel statüsünü kaldırıyoruz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 22:20:58. #1.15#
title