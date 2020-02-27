ABD Başkanı Trump, Hindistan'ın tartışmalı vatandaşlık yasası için sessiz kaldı
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ABD Başkanı Trump, Hindistan'ın tartışmalı vatandaşlık yasası için sessiz kaldı

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'da yoğun protestolara neden olan vatandaşlık yasası konusunda yorum yapmaktan kaçındı ve iç mesele olduğu gerekçesiyle bu konuda konuşmak istemediğini söyledi.

27.02.2020 07:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 07:42

ABD Başkanı , 'da yoğun protestolara neden olan vatandaşlık yasası konusunda yorum yapmaktan kaçındı ve iç mesele olduğu gerekçesiyle bu konuda konuşmak istemediğini söyledi.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: ABD Başkanı Trump, Hindistan'ın tartışmalı vatandaşlık yasası için sessiz kaldı
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