ABD Başkanı Trump, Hindistan'ın tartışmalı vatandaşlık yasası için sessiz kaldı

25.02.2020 20:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:12

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'da yoğun protestolara neden olan vatandaşlık yasası konusunda yorum yapmaktan kaçındı ve iç mesele olduğu gerekçesiyle bu konuda konuşmak istemediğini söyledi.



Resmi bir ziyaret için başkent Yeni Delhi'de bulunan Trump, Hindistan'da özellikle Müslümanların tepkisine yol açan tartışmalı yasa ve Keşmir sorununa ilişkin soruları da yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle