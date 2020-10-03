ABD başkanı Trump hangi hastaneye kaldırıldı? Hastane nerede? Trump kaç gün hastanede kalacak? Trump koronavirüse mi yakalandı?
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ABD başkanı Trump hangi hastaneye kaldırıldı? Hastane nerede? Trump kaç gün hastanede kalacak? Trump koronavirüse mi yakalandı?

03.10.2020 01:32 | Son Güncelleme: 03.10.2020 01:37
ABD başkanı Trump hangi hastaneye kaldırıldı? Hastane nerede? Trump kaç gün hastanede kalacak? Trump koronavirüse mi yakalandı?

ABD başkanı Donald Trump Covid-19 'a yakalandı. Doktorunun tavsiyesiyle önlem amaçlı hastaneye götürülen Donald Trump'ın kalacağı hastane merak konusu oldu. Peki Trump'un koronavirüs önlemi amacıyla kaldığı hastanenin adı nedir? Hastane nerededir? Haritadaki yeri neresi.

Son dakika ABD başkanı Trump koronavirüse yakalandı. Önlem amaçlı doktorunun tavsiyesiyle hastaneye kaldırıldı. Peki Trump hangi hastaneye kaldırıldı? Buraya nasıl gidilir? Haritadaki yeri neresidir? Trump orada kaç gün kalacak? Çalışmalarına hastaneden mi devam edecek?

DONALD TRUMP HANGİ HASTANEYE KALDIRILDI?

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Covid-19 'a yakalanan Donald Trump tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastanenin adı Walter Reed Hastanesi'dir. İngilizce'si "Walter Reed Army Medical Center" olarak geçmektedir. Walter Reed hastanesi bir Askeri hastanedir. Trump koronavirüs sebebiyle önlem amaçlı bir süre Walter Reed hastanesinde bulunacak. Çalışmalarına buradan devam edecektir.

WALTER REED HASTANESİ NEREDE? HARİTADAKİ YERİ

ABD başkanı Trump hangi hastaneye kaldırıldı? Hastane nerede? Trump kaç gün hastanede kalacak? Trump koronavirüse mi yakalandı?

Walter Reed Hastanesi Maryland eyaletinin Bethesda yerleşiminde yer almaktadır. Bu hastane bir Askeri hastanedir.Haritadaki yerlerine yukarıdan ve aşağıdan bakabilirsiniz.

ABD başkanı Trump hangi hastaneye kaldırıldı? Hastane nerede? Trump kaç gün hastanede kalacak? Trump koronavirüse mi yakalandı?

WALTER REED HASTANESİ HAKKINDA BİLGİLER

Walter Reed Genel Hastanesi olarak da bilinen Walter Reed Ordu Tıp Merkezi (WRAMC), Washington'da Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetlerinin askerlerinin bakımına adanmış bir Amerikan hastanesidir. 1909'da kurulan ve bir askeri sağlık görevlisinin onuruna Walter Reed adında, ilk günlerinde 80 kişiyi tedavi edebiliyordu. Yıllar geçtikçe, resepsiyon kapasitelerini artırdı ve 2011'de 5.500 odaya ulaştı. 2011'de Walter Reed National'ı oluşturmak için Bethesda Deniz Hastanesi ile birleşmeden önce 150.000'den fazla askeri tedavi etti Askeri Tıp Merkezi.

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