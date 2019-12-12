ABD Başkanı Trump, Greta Thunberg'in "Yılın Kişisi" seçilmesine tepki gösterdi Açıklaması

12.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:34

ABD Başkanı Donald Trump, 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'in Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilmesini "gülünç" olarak niteledi.

Trump, kişisel Twitter hesabında konuyla ilgili paylaştığı mesajda, "Çok gülünç. Greta önce öfke kontrolü sorunuyla başa çıkmalı, sonra bir arkadaşıyla eski usul güzel bir filme gitmeli. Sakin ol Greta, sakin ol." ifadelerini kullandı.

Thunberg, Trump'ın mesajının ardından kişisel Twitter hesabının profil bölümünü değiştirerek, "Öfke kontrolü sorunuyla başa çıkan bir ergen. Şu anda bir arkadaşıyla sohbet edip eski usul güzel bir film izliyor." ifadelerini ekledi.

Merkel'in seçilmesine de tepki göstermişti

Time dergisinin "Yılın Kişisi" adayları arasında bu yıl Trump da yer alıyordu.

Trump, derginin 2015'te de kendisinin bulunduğu adaylar arasından Almanya Başkanı Angela Merkel'i "Yılın Kişisi" seçmesine de tepki göstermişti. Trump, Merkel'in "Almanya'yı mahvettiğini" savunmuştu.

Greta Thunberg, iklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekmek için ülkesi İsveç'te başlattığı haftalık okul greviyle adını duyurmuştu. Grev 100'e yakın ülkede benzeri eylemlere ilham vermişti. İsveçli genç kız 2019 boyunca katıldığı konferanslar ve uluslararası toplantılarda yaptığı konuşmalarla dünya basınının gündeminde yer almıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Bair Bolsonaro da önceki gün Thunberg'i Twitter üzerinden eleştirmişti. Genç kızın Amazon Ormanları'nın yok edilmesiyle ilgili eleştirileri ve orada yaşayan yerlilerin durumuna dair yaptığı yorumlara tepki gösteren Bolsonaro, "Greta yerlilerin Amazon'u savunmak için hayatını kaybettiğini söylüyor. Basının böyle bir velede yer ayırması gerçekten etkileyici." diye yazmıştı.

Kaynak: AA