- ABD Başkanı Trump, felaketin yaşandığı Florida'ya uçtu



WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün incelemelerde bulunmak ve yetkililerden bilgi almak amacıyla Irma kasırgasından zarar gören Florida eyaletine eşi Melanie Trump ile birlikte uçtu.

ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan felaketin ardından Beyaz Saray'da Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya gelen Trump bugün kasırganın vurduğu bölgeleri ziyaret ederek yetkililerden bilgi alacağı ve afette zarar gören vatandaşlarla bir araya geleceği belirtildi.