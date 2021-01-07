ABD Başkanı Trump: Eve dönmelisiniz
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ABD Başkanı Trump: Eve dönmelisiniz

07.01.2021 00:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 00:37
ABD Başkanı Trump: Eve dönmelisiniz

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda destekçilerine "Artık eve dönmelisiniz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda destekçilerine "Artık eve dönmelisiniz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'ne zorla giren destekçilerine seslendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, şu ifadeleri kullandı: "Acınızı anlıyorum. İncindiğinizi biliyorum. Bizden çalınan bir seçim oldu. Heyecanlı bir seçimdi, bunu herkes biliyor, özellikle karşı taraf için. Ancak artık eve dönmelisiniz. Barışa, adalete ve düzene sahip olmalıyız. Kolluk kuvvetlerimize saygı göstermeliyiz. Kimsenin incinmesini istemiyoruz. Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Hepimizden alıp götürebilecekleri olan bir dönem hiç olmadı. Bu hileli bir seçim. Bu insanların ellerine koz veremeyiz. Barışçıl olmalıyız. Bu yüzden eve dönün. Sizi seviyoruz, sizler özelsiniz. Neler olduğunu görüyorsunuz. Başkalarına nasıl davranıldığını görüyorsunuz. O kadar kötü ki nasıl hissettiğinizi biliyorum. Ama eve gidin, huzur içinde eve gidin."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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