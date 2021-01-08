ABD Başkanı Trump devir teslim törenine katılmayan 4'üncü başkan olacak

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 20 Ocak'ta Joe Biden'ın başkan olacağı yemin törenine katılmayacağını duyurdu. Trump ülke tarihinde devir teslim törenine katılmayan 4'üncü başkan olacak.

ABD'nin başkenti Washington DC'de 6 Ocak'ta Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasını basmasının yankıları sürüyor. 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin kazananı Joe Biden'ın, 20 Ocak'ta başkanlığı Donald Trump'tan devralması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Soranlara yanıt olarak, 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağım" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Trump'ın devir teslim töreninden bir gün önce Florida'ya gitmesi beklendiği ifade edildi.

YEMİN TÖRENİNE KATILMAYAN ABD BAŞKANLARI

ABD tarihinde sadece 3 başkan yemin törenine katılmadı. 1801 yılında John Adams, 1829 yılında John Quincy Adams ve 1869'da Andrew Johnson, başkanlık yemin törenine katılmayan başkanlardandı. Trump verdiği kararı uygularsa, yemin törenine katılmayan 4'üncü başkan olacak.

6 OCAK KANLI KONGRE BASKINI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girdi. Kongre binası önünde Trump destekçileriyle polis arasında arbede yaşandığı görüldü. Polisin Kongre'nin de içinde bulunduğu kompleksteki bazı binaları boşalttı.Kongre binasının dışında gerginlik ve arbede yaşanırken, içeride ise başkanlık oylaması yapılıyor. ABD Senatosu bugün Joe Biden'ın başkanlığını onaylamak için toplanmıştı.Trump mitinginde, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini Demokrat Partili Joe Biden'ın kazandığını reddederek, asıl kazananın kendisi olduğunu iddia etmişti. ABD Kongresinin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı