ABD Başkanı Trump: Desteklemezseniz Hükümeti Kapatırım!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD kongresindeki Demokrat Parti milletvekillerini, hükümetin göçmen karşıtı politikaları çerçevesinde inşa edilmesi planlanan duvar kararını desteklememeleri halinde, hükümeti kapatmakla tehdit etti.

DUVAR İNŞA ETMEYİ PLANLIYOR

Göçmen meselesinin şansa bırakılmaması gerektiğini belirten Trump, "Mükemmel insanların ülkemize girmesi gerek" dedi. Trump hükümeti, Meksika sınırında ülkeye kaçak olarak giriş yapan göçmenleri durdurmak için sınır boyunca bir duvar inşa etmeyi planlıyor. Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın göçmen karşıtı politikaları ülke çapında protestolara yol açmıştı.

ABD'DE HÜKÜMETİN KAPANMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Amerikalıların 'government shutdown' olarak adlandırdıkları 'hükümet krizi' yüzünden, 2 milyon federal personelden yüzde 40'ının ücretsiz izinli olarak evlerine gönderilme olasılığı bulunuyor.

KRİZ 1 HAFTA SÜRERSE MALİYETİ 10 MİLYAR DOLARI GEÇECEK

Krizin bir hafta sürmesi durumunda, ABD ekonomisine maliyeti 10 milyar doları geçecek. En son 2013 yılında, Başkan Barack Obama döneminde yaşanan krizin uzama süresine bağlı olarak gazilik ve emeklilik ödemelerinin ertelenmesi, ABD içinde vize ve pasaport işlemlerinin yapılamayacağı öngörülüyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE İTFAİYE İŞİNE DEVAM EDECEK

Hava trafik kontrolü ve gıda denetimleri gibi zorunlu kabul edilen çalışmalar devam edecek. Güvenlik güçleri, itfaiye, Ulusal Orman Hizmetleri Başkanlığı, sağlık, posta çalışanları işlerine devam edecek.

ASKERLER ÇALIŞACAK, SİVİL PERSONEL EVE GÖNDERİLECEK

Savunma Bakanlığı, askeri üniformalı personelin normal çalışmasının devam edeceğini bildirdi. Ancak sivil personelin birçoğundan evde kalmaları istenecek.