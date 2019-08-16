ABD Başkanı Trump, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın almak istiyor

16.08.2019 12:03

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde, kuzey kutbundaki en büyük buz örtüsüyle kaplı, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın almak istiyor.

ABD'de başkanlık görevine gelmeden önce bir emlak imparatorluğunun sahibi olan Trump, 2.166.086 kilometre kare genişliğindeki bu özerk bölgeyi Danimarka'dan satın almanın yollarını aramaları için danışmanlarına talimat verdi. Euronews.com'da Görüntüle