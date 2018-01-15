ABD Başkanı Trump'dan B.k Çukuru İfadesi Sonrası Açıklama: Irkçı Değilim

ABD Başkanı Donald Trump, Afrika ülkeleri için kullandığı iddia edilen 'lağım çukuru' ifadesi ile ilgili konuştu

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Haiti ve Afrika ülkeleri için kullandığı iddia edilen 'lağım çukuru' ifadesiyle ilgili konuştu.

Kendisinin 'ırkçı' olduğunu düşünenler konusunda fikri sorulan Trump, "Hayır, hayır. Ben ırkçı değilim. Size söyleyebileceğim, şu ana kadar röportaj yaptığınız en az ırkçı insanım" ifadelerini kullandı.

Söz konusu ifadeleri her iki partiden 6 kişilik bir senatör grubuyla Oval Ofis'te yaptığı göç toplantısında kullandığı iddia edilen Trump, "Odadaki senatörlerin benim konuşmam hakkında yorum yaptığını gördünüz mü? Yapmadılar." ifadelerini kullandı.

Trump'ın senatörlerle yaptığı göç toplantısında, Afrika ülkelerini 'lağım çukuru' olarak tanımladığı ve ABD'nin daha fazla Haitili göçmene ihtiyacı olup olmadığını sorguladığı öne sürülmüştü. ABD medyasına yansıyan haberlere göre Trump, Haiti yerine Norveç'ten göçmen almayı önermişti.

Trump bu iddiaları reddetse bile, konuyla ilgili olarak Beyaz Saray'dan resmi bir açıklama gelmedi.

Trump'ın göç toplantısında Oval Ofis'te bulunan tek Demokrat olan Illinois senatörü Dick Durbin, Trump'ın söyledikleri ile ilgili çıkan haberlerin doğru olduğunu belirtti. Durbin, Trump'ın sözlerinin kaba, nefret dolu ve açıkça ırkçı olduğunu söyledi.

Odada bulunan Georgia senatörü Cumhuriyetçi David Perdue ise Trump'ın söz konusu ifadeleri kullandığını hatırlamadığını belirtti.