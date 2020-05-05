ABD Başkanı Trump, Covid-19 nedeniyle ara verdiği seyahatlerine yeniden başladı
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ABD Başkanı Trump, Covid-19 nedeniyle ara verdiği seyahatlerine yeniden başladı

ABD Başkanı Trump, Covid-19 nedeniyle ara verdiği seyahatlerine yeniden başladı
05.05.2020 21:54 | Son Güncelleme: 05.05.2020 22:06

Korona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır ara verdiği seyahatlerine bugün yeniden başlayan ABD Başkanı Trump, "Temsilciler Meclisi kendinden utanmalı. Demokratlar bizim korona virüs konusunda başarısız olmamızı, böylece kendilerinin seçimleri kazanmasını bekliyor" dedi.

Korona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır ara verdiği seyahatlerine bugün yeniden başlayan ABD Başkanı Trump, "Temsilciler Meclisi kendinden utanmalı. Demokratlar bizim korona virüs konusunda başarısız olmamızı, böylece kendilerinin seçimleri kazanmasını bekliyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 57 gün ara verdiği seyahatlerine bugün yeniden başladı. ABD Başkanı Trump, Arizona eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, kendisiyle seyahat edecek herkesin son 1 saatte test yaptırdığını ve sonuçlarının negatif olduğunu belirterek Gizli Servis de dahil test edilmiş "güçlü bir grupla" seyahat etmek istediğini ifade etti.

"Birçok konuda önlem alıyoruz"

Trump, Arizona'yı çok sevdiğini dile getirerek eyalette maske üreten bir iş yerini de ziyaret edeceğini duyurdu. ABD basınının Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesiyle ülkede günlük ortalama 3 bin ölüm beklendiği iddialarına cevap veren Trump, "Bu, hiçbir önlemin alınmadığı varsayımına dayanan bir tahmin. Ama biz birçok konuda önlem alıyoruz. Öte yandan ABD'lilerin de işlerine dönmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Temsilciler Meclisi kendinden utanmalı"

Trump, Beyaz Saray Korona Virüs Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Anthony Fauci'nin Temsilciler Meclisindeki komitelerde ifade vermeyeceğini belirtti. Trump, "Çünkü Temsilciler Meclisi, bir avuç Trump nefretçisinden oluşan bir tezgah. Her komiteye Trump'tan nefret eden kişileri yerleştirmişler" diye konuştu. Temsilciler Meclisinin kendisinin başarılı olmasını istemediğini ifade eden ABD Başkanı Trump, "Temsilciler Meclisi kendinden utanmalı. Demokratlar bizim korona virüs konusunda başarısız olmamızı, böylece kendilerinin seçimleri kazanmasını bekliyor. Bu yolda da yapabilecekleri her türlü kötülüğü yapıyorlar" dedi. Trump, Covid-19 gibi bir salgının bir daha hiç yaşanmaması gerektiğini dile getirerek, "Çin, bizi salgın konusunda problem yaşadıklarına dair bilgilendirmeliydi" şeklinde konuştu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'tan bu yana Beyaz Saray'dan sadece 28 Mart'ta "Comfort" adlı yüzen hastane gemisinin Virginia eyaletinden New York'a gönderilişi kapsamında düzenlenen törenine katılmak amacıyla ayrılmış, aynı gün Beyaz Saray'a geri dönmüştü. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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