ABD Başkanı Trump: Çin Virüsü Daha Çok Yayılacak
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ABD Başkanı Trump: Çin Virüsü Daha Çok Yayılacak

COVID-19'a karşı iyimser yaklaşan ABD Başkanı Donald Trump bu düşüncesinden vazgeçmiş gibi gözüküyor.

24.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:34
ABD Başkanı Trump: Çin Virüsü Daha Çok Yayılacak

COVID-19'a karşı iyimser yaklaşan ABD Başkanı Donald Trump bu düşüncesinden vazgeçmiş gibi gözüküyor. Başkanın açıklamaları ABD genelinde virüsün yayılmaya devam ettiği ve vaka sayısının hızla arttığı yönünde.

ABD'de 50 eyalette kendini gösteren Coronavirüs yüzünden ölenler 552'ye, hastalığa yakalanan kişi sayısı 44 bine yükselmiş durumda. Daha önceden "Bu bir grip. Hiç önemli değil. 3-4 hafta içerisinde geçecektir" ifadelerini kullanan Başkan Trump, önlemleri hızlandırmaya başladı.

"Virüse ilişkin rakamlar, kesinlikle daha kötü olacak. Bunu en aza indirgemek için çalışıyoruz. Rakamlar elbette zaman içinde artacaktır ama günün birinde azalmaya başlar." şeklinde konuşan Trump, yaptığı basın toplantısında yine 'Çin virüsü' söylemlerini ihmal etmedi.

Halihazırda ABD Temsilciler Meclisi'nde 2, Senato'da ise 1 vaka ortaya çıkmış durumdayken ABD genelindeki pek çok etkinlik, festival iptal edildi ve halkın olabildiğince minimum seviyede dışarı çıkması istendi. Coronavirüsü ilk başta ciddiye almayan Başkan Trump'ın bu açıklamaları da gözden kaçmıyor.

Kaynak: Tamindir

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