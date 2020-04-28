ABD Başkanı Trump: Çin'e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz
ABD Başkanı Trump, "Çin'in yaptıklarından mutlu değiliz, gelinen bu noktadan mutlu değiliz. Biz virüsün ilk çıktığı yerde durdurulabileceğini düşünüyoruz.
28.04.2020 07:48 | Son Güncelleme: 28.04.2020 07:48
ABD Başkanı Trump, "Çin'in yaptıklarından mutlu değiliz, gelinen bu noktadan mutlu değiliz. Biz virüsün ilk çıktığı yerde durdurulabileceğini düşünüyoruz. Çin, bunu çok hızlı bir şekilde durdurabilirdi ve bu salgın tüm dünyaya sıçramazdı" dedi.
Kaynak: Dunya.com