ABD Başkanı Trump: "Bu seçimleri geri döndürmeliyiz"
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ABD Başkanı Trump: "Bu seçimleri geri döndürmeliyiz"

25.11.2020 23:21 | Son Güncelleme: 25.11.2020 23:24
ABD Başkanı Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin asıl kazananının kendisi olduğunu savunarak, "Bu seçimleri geri döndürmeliyiz.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin asıl kazananının kendisi olduğunu savunarak, "Bu seçimleri geri döndürmeliyiz. İhtiyacımız olan tek şey, bizi düzgünce dinleyen yargıçlar." ifadelerini kullandı.

Trump, Pennsylvania eyalet meclisinde "seçimlerdeki usulsüzlük" iddialarına ilişkin düzenlenen oturuma telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan başkanlık seçimlerinde "asıl kazananın kendileri olduğuna" yönelik iddialarını sürdüren Trump, "Tüm kritik eyaletlerde bize haksızlık yapıldı. Bu seçimlerde, büyük oranda yolsuzluk yapıldı." dedi.

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"Demokratlar, bu seçimleri kaybetti"

Seçim sürecinin henüz bitmediğini ve hukuki yollarla kullanılan oyların sayılması durumunda kazananın kendileri olduğunun ortaya çıkacağını vurgulayan Trump, "Demokratlar, bu seçimleri kaybetti. Seçimde hile yaptılar." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, seçim sonuçlarına itiraz için açtıkları davalarda da kendilerine haksızlık edildiğini savunarak, "Bu seçimleri geri döndürmeliyiz. İhtiyacımız olan tek şey, bizi düzgünce dinleyen yargıçlar." diye konuştu.

Trump, seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklamıştı

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

"Seçimlerde hile olduğunu" iddia eden Trump, seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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