ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da belediye başkanlarıyla bir araya geldi
ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması ABD Başkanı Donald Trump'ın şiddete karşı olan organizasyonlar için 375 milyon dolarlık kararnameyi imzalaması WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da, belediye başkanlarıyla gerçekleştirilen programda konuşma yaptı.
25.01.2020 04:35 | Son Güncelleme: 25.01.2020 04:38
ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması
ABD Başkanı Donald Trump'ın şiddete karşı olan organizasyonlar için 375 milyon dolarlık kararnameyi imzalaması WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da, belediye başkanlarıyla gerçekleştirilen programda konuşma yaptı. ABD Başkanı Trump, program kapsamında şiddete karşı olan organizasyonlar için 375 milyon dolarlık kararnameyi imzaladı.
Kaynak: AA