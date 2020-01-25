: ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da belediye başkanlarıyla bir araya geldi

25.01.2020 04:35 | Son Güncelleme: 25.01.2020 04:38

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması

ABD Başkanı Donald Trump'ın şiddete karşı olan organizasyonlar için 375 milyon dolarlık kararnameyi imzalaması WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da, belediye başkanlarıyla gerçekleştirilen programda konuşma yaptı. ABD Başkanı Trump, program kapsamında şiddete karşı olan organizasyonlar için 375 milyon dolarlık kararnameyi imzaladı.

Kaynak: AA

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