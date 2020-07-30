Son anketlerde hezimet yaşayan ABD Başkanı Trump, seçimlerin ertelenmesini istedi
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BBC

Son anketlerde hezimet yaşayan ABD Başkanı Trump, seçimlerin ertelenmesini istedi

Son seçim anketlerinde 2016 yılında kazandığı Arizona, Florida, ve Michigan eyaletlerini en güçlü rakibi Joe Biden'a kaptıran ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinin ertelenmesini istedi.

30.07.2020 16:12 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:30

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yapılan seçim anketlerinin ardından ilginç bir çağrıda bulundu. Son anketlerde 2016 seçimlerinde kazandığı Arizona, Florida ve Michigan eyaletlerinde rakibi Joe Biden'ın gerisine düşen Trump, 3 Kasım'da yapılacak seçimlerin ertelenmesi çağrısında bulundu.

"ABD TARİHİNDEKİ EN HATALI VE HİLELİ SEÇİM OLACAK"

Donald Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, postayla mevcut şartlarda oy kullanılması halinde başkanlık seçimlerinin, ABD'nin tarihindeki en hatalı ve hileli seçimleri olacağını savundu.

Bunun ABD için büyük bir utanç kaynağı olacağını belirten Trump, "İnsanlar uygun ve güvenli şekilde oy kullanana dek seçimi erteleyin???" ifadelerini kullandı.

ANKETLER BİDEN'I FAVORİ GÖSTERİYOR

Geçtiğimiz günlerde CNN tarafından SSRS şirketine yaptırılan anketlerde; Florida eyaletinde Joe Biden yüzde 51 Başkan Trump yüzde 46, Arizona eyaletinde Biden yüzde 49 Başkan Trump yüzde 45 ve Michigan'da Biden yüzde 52 Başkan Trump ise yüzde 40 oy oranına sahip olduğu ifade edildi.

"BIDEN'IN ZİHİNSEL YETENEKLERİ ÜLKEYİ YÖNETMEYE UYGUN DEĞİL"

Öte yandan Trump, seçim anketleri sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,Demokrat Parti adayı Joe Biden'a yüklenmişti. Trump, "Biden'ın zihinsel yetenekleri ülkeye liderlik etmeye uygun değil" ifadesini kullanmıştı.

"TRUMP SEÇİMLERİ ERTELETMEYE ÇALIŞACAK"

Ayrıca, Trump'ın rakibi Biden geçen aylarda, "Bence o bir şekilde seçimleri erteletmeye çalışacak; hiçbirimizin anlam veremeyeceği bir mantık sunacak" açıklamasında bulunmuştu

ABD'DE SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

ABD'de seçmenler 3 Kasım 2020, Salı günü yapılacak. Aynı gün, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı için de oy kullanılacak. Ayrıca, Senato'nun 100 sandalyesinin 33'ü içinde seçmen oy kullanmış olacak. Birçok eyalette valilik ve eyalet meclisi seçimleri de yapılacak.

Son anketlerde hezimet yaşayan ABD Başkanı Trump, seçimlerin ertelenmesini istedi
BBC

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Haber Yorumları (2)
ZTKEC: Kötünün iyisi Trump umarım başarılı olur
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
HACI ŞİRKET GİBİ YÖNETTİN ŞİRKETLERİNİ DÜŞÜNDÜN:: dünyada itibarın kalmadı , içerde nasıl bilemeyiz, size güle güle. . . demokratlar dünyayı bu kaostan kurtaracaktır
Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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