ABD Başkanı Trump, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan helikoter ile ayrılışı WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, New Orleans kentine geçmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
14.01.2020 02:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 02:18
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan helikoter ile ayrılışı WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, New Orleans kentine geçmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA