ABD Başkanı Trump'a Hediye, İznik Çinisi! Beyaz Saray'ın Duvarına Asılacak

Katarlı koleksiyoner iş adamı, Bursa'nın İznik ilçesinde çini sanatçısı Zerrin Sarıgül'den 12 adet özel çini pano sipariş etti. Sarıgül, ismi açıklanmayan Katarlı koleksiyoner iş adamının panoları, başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere, isimlerini açıklamadığı toplam 12 devlet başkanına yeni yılda hediye edeceğini söyledi.

OCAK AYINDA TESLİM EDİLECEK

İznik'te ismini vermek istemeyen Katarlı koleksiyoner, çini sanatçısı Zerrin Sarıgül'ü ziyaret etti. Koleksiyoner iş adamı Sarıgül'den ebatları eni 50, boyu 75 santimetre olan 12 adet özel çini pano sipariş etti. 19 yıllık çini sanatçısı Sarıgül, ünlü koleksiyonerin panoları 12 devlet başkanına hediye için sipariş verdiğini belirtirterek, "3 ay önce panoların yapımına başladık. Şu an 8 panomuz hazır, diğerleri ile birlikte Ocak ayı başında koleksiyonere teslim edilecek. Panoların yapıldığı zemin kuars içerikli İznik çinileridir. Özel tasarım olan panoların geleneksel bitkisel çini motifleri ile hazırlanmıştır. Ortasında Arapça vav harfi olan çinideki motifler kainatı, sonsuzluğu, yoktan var olmayı ve yaşamı anlatmaktadır. Çinide 'İnsan vav şeklinde doğar, Bir ara doğrulunca kendini elif sanır. İnsan iki büklüm yaşar, oysa en doğru olduğu gün ölmüştür' yazıyor" dedi.

BEYAZ SARAY'IN DUVARINA ASILACAK

Zerrin Sarıgül büyük önem verdikleri çalışma için sipariş veren koleksiyonerin ismininin verilmemesini istediğini söyleyerek, "Kendisi bana, bu özel panoların bizzat kendisi tarafından içlerinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile 11 devlet başkanına yeni yıl hediyesi olarak vereceğini ifade etti. Trump'ın hediyesinin Beyaz Saray'ın duvarına asılacağını bana söylediler. Katarlı koleksiyoner iş adamı daha önceki yıllarda da yine bize 48 bin dolarlık bir şipariş vermişti" diye konuştu.