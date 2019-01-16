HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "ABD Başkanı'nın tehdidini kınıyorum. Yarın Rusya Başkanı'nın da başka tehditleri olabilir. Büyük devletlerin burada at koşturmasından büyük rahatsızlık duyuyorum." dedi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milletvekilli maaşına yüzde 26 zam yapıldığını ifade etti.

Paylan, "Asgari ücretliler 2 bin 20 TL maaş alırken milletvekilleri 22 bin 152 TL maaş alıyor. Milletvekilleri 11 asgari ücretlinin aldığı maaşı alıyor. Yani 11 asgari ücretli bir milletvekilinin maaşını ödüyor. Bundan dolayı utanç duyuyorum. Milletvekili maaşının asgari ücretlinin üç katını geçmemesi gerekir. Vekillerin 11 asgari ücretlinin maaşını almasını istemiyorum." diye konuştu.

Maaşını öğrencilere burs olarak verdiğini, aynı tavrı diğer milletvekili arkadaşlarından da beklediğini söyleyen Paylan, "Milletvekillerinin çoğu, emekli maaşlarıyla birlikte 18 asgari ücretlinin maaşını alıyor. Asgari ücretiyi 2 bin lirada tutup milletvekillerine 22 bin lira maaş vermek doğru değil." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emekli maaşı ile birlikte 104 bin 300 lira maaş aldığını, bunun da 52 asgari ücretlinin maaşına denk geldiğini kaydeden Paylan, Cumhurbaşkanı maaşının asgari ücretilinin en fazla dört katı olması gerektiğini ileri sürdü.

-"ABD Başkanı'nın tehditini kınıyorum"

Paylan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine şu cevabı verdi:

"Türkiye'nin bir milletvekili olarak utanç duyuyorum. Türkiye ve Suriye halklarının birlikte bir yol bulamaması ve barış sağlayamaması 10 bin mil ötedeki ABD'nin 'eğer siz kavga ederseniz ben sizi mahvederim' açıklamalarına yol açıyor. Ne Rusya'nın ne de ABD'nin yaptıklarına bakmak lazım. ABD Başkanı'nın tehdidini kınıyorum. Yarın Rusya Başkanı'nın da başka tehditleri olabilir. Büyük devletlerin burada at koşturmasından büyük rahatsızlık duyuyorum. Yapmamız gereken Türkiye ve Suriye halkları olarak bir çözüm bulmak. Bunu başarırsak bu tür tehditlere maruz kalmayız. Aksi takdirde ABD, Fransız ve İngilizler yüzyıl önce olduğu gibi burada racon kesmeye devam ederler. Onların racon kesmesini engellemek için demokratik çözümler bulmalıyız."

Kaynak: AA