ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Biden'ın ulusal güvenlik ekibiyle istişare ederek, ABD birliklerinin Afganistan'dan...
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ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Biden'ın ulusal güvenlik ekibiyle istişare ederek, ABD birliklerinin Afganistan'dan...

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Biden'ın ulusal güvenlik ekibiyle istişare ederek, ABD birliklerinin Afganistan'dan...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Biden'ın ulusal güvenlik ekibiyle istişare ederek, ABD birliklerinin Afganistan'dan çekileceği son tarih olan 31 Ağustos'a bağlı kalmaya karar verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Biden'ın ulusal güvenlik ekibiyle istişare ederek, ABD birliklerinin Afganistan'dan çekileceği son tarih olan 31 Ağustos'a bağlı kalmaya karar verdiğini açıkladı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Afganistan'da) Mehmetçiğin güvenliği esas olmak üzere her türlü tedbiri alacak senaryo çalışılmıştır.'
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Afganistan'da) Mehmetçiğin güvenliği esas olmak üzere her türlü tedbiri alacak senaryo çalışılmıştır."

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ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Biden'ın ulusal güvenlik ekibiyle istişare ederek, ABD birliklerinin Afganistan'dan... - Haberler
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