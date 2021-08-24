ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Biden'ın ulusal güvenlik ekibiyle istişare ederek, ABD birliklerinin Afganistan'dan...

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Biden'ın ulusal güvenlik ekibiyle istişare ederek, ABD birliklerinin Afganistan'dan çekileceği son tarih olan 31 Ağustos'a bağlı kalmaya karar verdiğini açıkladı.