ABD Başkanı Joe Biden yıllık sığınmacı kotasını artırdı
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ABD Başkanı Joe Biden yıllık sığınmacı kotasını artırdı

ABD Başkanı Joe Biden yıllık sığınmacı kotasını artırdı
BBC - Haberler | Dünya

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump döneminde düşürülen yıllık sığınmacı kotasını 15 binden 62 bin 500’e yükseltti.

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump döneminde düşürülen yıllık sığınmacı kotasını 15 binden 62 bin 500'e yükseltti.

Öncesinde bu kotayı artırmayacağını duyuran Biden, Demokrat Parti tabanı ve sığınmacı örgütlerinden gelen tepkilerden sonra kararını değiştirdi.

Biden, düşük kotanın "ABD'nin değerlerini yansıtmadığını" söyledi.

ABD'nin sığınmacılara kapısını açan ve onları destekleyen bir ülke olduğunu belirten Biden, kendisinden önceki hükümetin bu alanda yaptığı hasarı onarmayı hedeflediğini vurguladı.

Sığınmacı İşleme Merkezi verilerine göre Ekim-Mart ayları arasında ABD'ye 2 bin sığınmacı kabul edildi.

Barack Obama döneminde 110 bin olan sığınmacı kotası Donald Trump döneminde 15 bine düşürülmüştü.

Biden seçim kampanyası sırasında bu kotayı artıracağını açıklamış, Nisan ayında ise 15 binlik kotanın "ulusal çıkarlara uygun ve insani endişeleri gidermeye yeterli" olduğunu açıklayarak destekçilerini şaşırtmıştı.

Biden geçen ay Somali, Suriye ve Yemen'den sığınmacı yasağını kaldırıp Afrika, Orta Doğu ve Orta Amerika'ya ayrılan kotaları artırmakla yetinmişti.

Fakat Biden gelen tepkiler üzerine kararını gözden geçirdi.

Demokrat Parti'nin etkili Kongre üyelerinden Alexandria Ocasio-Cortez bu seviyedeki bir kotanın "yabancı düşmanı ve ırkçı" olduğunu söylemişti.

ABD'nin iki farklı sığınmacı programı bulunuyor. Bunlardan biri ülkeye girdikten sonra sığınma başvurusu yapanları kapsarken diğeri yurt dışından başvuruları kapsıyor.

Biden'ın artırdığı kota, yurt dışından yapılan başvurulara dair getirilen kotaydı.

BBC
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