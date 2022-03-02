ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalı savunucuların cesaretini ve Ukrayna ordusunu yeniden silahlandırmak ve Rusya ekonomisini yaptırımlar yoluyla sekteye uğratmak için çalışan ve yeni canlanan Batı ittifakının kararlılığını vurguladı. - WASHINGTON

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