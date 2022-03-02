ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalı savunucuların cesaretini ve Ukrayna ordusunu yeniden silahlandırmak ve Rusya ekonomisini yaptırımlar yoluyla sekteye...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalı savunucuların cesaretini ve Ukrayna ordusunu yeniden silahlandırmak ve Rusya ekonomisini yaptırımlar yoluyla sekteye uğratmak için çalışan ve yeni canlanan Batı ittifakının kararlılığını vurguladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalı savunucuların cesaretini ve Ukrayna ordusunu yeniden silahlandırmak ve Rusya ekonomisini yaptırımlar yoluyla sekteye uğratmak için çalışan ve yeni canlanan Batı ittifakının kararlılığını vurguladı. - WASHINGTON
İhlas Haber Ajansı - Politika