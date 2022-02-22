ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı işgale karşı savunma konusunda, "Özgürlüğü savunmanın bizim için de sonuçları olacak ancak yine de yapacağız" dedi. - Haberler
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı işgale karşı savunma konusunda, "Özgürlüğü savunmanın bizim için de sonuçları olacak ancak yine de yapacağız" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı işgale karşı savunma konusunda,

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı işgale karşı savunma konusunda, "Özgürlüğü savunmanın bizim için de sonuçları olacak ancak yine de yapacağız" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı işgale karşı savunma konusunda, "Özgürlüğü savunmanın bizim için de sonuçları olacak ancak yine de yapacağız" dedi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Politika

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