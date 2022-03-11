ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararı! Ticari ilişkiler askıya alındı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra birçok ülkeden yaptırım kararları geldi. Bu yaptırımlar arasında en ağır olanları ise ABD uyguladı. Washington yönetimi Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmemesi durumunda söz konusu yaptırımların sürdürüleceğini belirtti. Bu kapsamda ABD Başkanı Joe Biden, Moskova'ya karşı yeni yaptırım kararlarını uygulayacaklarını açıkladı.

"PUTİN'İ SIKIŞTIRACAĞIZ"

ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya ile ticari ilişkilerini askıya aldıklarını ve bu ülkeden deniz ürünleri, alkol, pırlanta dahil başlıca ürünlerin ithalatını durdurduklarını açıkladı. Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacaklarını belirten Biden, "Günün erken saatlerinde NATO ülkeleri ve G7 ülkeleriyle yeni adımlar açıklayacağız. Rus ekonomisini yıktı, Putin'i yine sıkıştıracağız. Öncelikle her ülke ticarette en kayrılan statüsünü Rusya ile kaldıracak. Küresel ekonominin yarısından koparacağız onları. Müttefiklerimizle bunu yapmamız çok önemli. Özgür dünya bir araya gelerek, Putin'i karşısına allıyor. Ülkemizdeki iki parti de buna öncülük ediyor." ifadelerini kullandı.

Biden'ın açıklamalarından satır başları;

"PUTİN BUNUN BEDELİNİ ÖDEMEK ZORUNDA"

Daha da adımlar atıyoruz. Deniz mahsulleri ve içkilerde dahil. Çok uluslu ülkelerden borçlanmayı da yasaklayacağız. Putin saldırgan, bunun bedelini ödemek zorunda. G7 de baskısını artırıyor. Oligark listesine ailelerini de ekleyeceğiz. Rus halkında çalıyorlar ve bizim ülkelerimizde paralarını saklamaya çalışıyorlar. Biz onların süper yatlarının, tatil evlerinin peşinden gidiyoruz. Aynı zamanda imalattan faydalanmalarını engelleyeceğiz. Bunlar son adım da olmayacak. Ve yaptırımlarımızın tamamı ihraç sınırlamaları Rus ekonomisini yerle bir ediyor. Ruble yüzde 50 değer kaybetti. Rusya borsası 2 haftadır kapalı çünkü açtıklarında çakılacaklarını biliyorlar.

UKRAYNALI MÜLTECİLERE ABD'DEN YEŞİL IŞIK

ABD, 1 milyardan dolardan fazla Ukrayna'ya destek sağladı. Her gün yeni teslimatlar yapıyoruz. ABD ayrıca ciddi güvenlik desteğinin de arabuluculuğunu yapıyor. Şu anda 10 binlerce ton insani yardım sağlıyoruz. Dün Polonya'da Harris 53 milyon dolarlık insani yardım için paket açıkladı. Bu çabayı bizden başka 30 dan fazla ülke destekliyor. Ukrayna'nın kendini savunması için sahip olması gereken silahlardan emin olacağız. Ukraynalı mülteciler gelmesi gerekirse burada kollarımızı açık karşılayacağız. NATO'nun her karşını korumaya hazırız. Rusya'ya karşı Ukrayna'da savaşmayacağız.

"NATO İLE RUSYA'NIN ÇATIŞMASI 3. DÜNYA SAVAŞI"

NATO ve Rus güçleri arasındaki bir çatışma 3. Dünya Savaşı demektir. Ukrayna'yı domine edeceğini düşündü başarısız oldu. ABD demokrasini hedef aldı başarısız oldu. Barışın ve güvenliğin yanındayız, gücümüzü gösteriyoruz ve sarsılmayacağız.