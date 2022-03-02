ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın ABD büyükelçisi Aksana Markarova'yı tanıyarak, "O zeki, güçlü ve kararlı. Evet. Biz ABD olarak Ukrayna halkının...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın ABD büyükelçisi Aksana Markarova'yı tanıyarak, "O zeki, güçlü ve kararlı. Evet. Biz ABD olarak Ukrayna halkının yanındayız" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın ABD büyükelçisi Aksana Markarova'yı tanıyarak, "O zeki, güçlü ve kararlı. Evet. Biz ABD olarak Ukrayna halkının yanındayız" dedi. - WASHINGTON
İhlas Haber Ajansı - Politika