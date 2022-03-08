ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizinin enerjide bağımsız olunması gerektiğini hatırlattığını ifade etti.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizinin enerjide bağımsız olunması gerektiğini hatırlattığını ifade etti.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizinin enerjide bağımsız olunması gerektiğini hatırlattığını ifade etti. - WASHINGTON
#Ukrayna - #Rusya savaşı bittiğinde #akaryakıt fiyatları düşer mi?— Haberler (@Haberler) March 7, 2022
İhlas Haber Ajansı / Politika