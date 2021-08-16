ABD Başkanı Joe Biden, "Taliban'a şunu net bir şekilde ifade ettik. Eğer personelimize saldırı ya da çalışmalarımıza zarar verirseniz Amerika'nın tepkisi çok hızlı ve güçlü olacaktır" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, "Taliban'a şunu net bir şekilde ifade ettik. Eğer personelimize saldırı ya da çalışmalarımıza zarar verirseniz Amerika'nın tepkisi çok hızlı ve güçlü olacaktır" dedi. - WASHINGTON
ABD Başkanı Joe Biden, "Taliban'a şunu net bir şekilde ifade ettik. Eğer personelimize saldırı ya da çalışmalarımıza zarar verirseniz Amerika'nın... - Haberler
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