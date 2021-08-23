ABD Başkanı Joe Biden: "Tahliye uçakları doğrudan ABD'ye gelmiyor"
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ABD Başkanı Joe Biden: "Tahliye uçakları doğrudan ABD'ye gelmiyor"

ABD Başkanı Joe Biden: 'Tahliye uçakları doğrudan ABD'ye gelmiyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afganistan'daki duruma ilişkin açıklamada bulunan ABD Başkanı Joe Biden, tahliye uçaklarının doğrudan ABD'ye gelmediğini, geçiş üslerinde denetim gerçekleştikten sonra uygun olanların ülkeye kabul edildiğini söyledi.

Afganistan'daki duruma ilişkin açıklamada bulunan ABD Başkanı Joe Biden, tahliye uçaklarının doğrudan ABD'ye gelmediğini, geçiş üslerinde denetim gerçekleştikten sonra uygun olanların ülkeye kabul edildiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Taliban'ın Afganistan'daki yönetimi ele geçirmesinin ardından Afganistan'daki duruma yönelik açıklamalarda bulundu. Biden, "önceliğimiz Amerikan vatandaşlarını güvenli bir şekilde Afganistan'dan

çıkarmaktır" diyerek, 14 Ağustos'tan bu yana 28 bin kişinin, bu hafta sonu ise 30 saatte 11 bin kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

Biden: "4 kıtada 2 düzineden fazla ülke ile çalışıyoruz" diyerek, insanların Afganistan'dan tahliye edilmesi için müttefiklerle birlikte çalışıldığını ifade etti. Biden ancak, "tahliyelerin her şekilde zor olacağını", "Acı ve kayıp olmadan insanları tahliye etmenin bir yolu olmadığını" sözlerine ekledi.

Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'den kalkan uçakların doğrudan ABD'ye gelmeyeceğini belirterek, tahliye edilenler hakkında, önce araştırılma yapılacağını ve son 20 yılda ABD için çalışan kişilerin ülkeye kabul edileceğini açıkladı. Biden, uçakların ABD'ye gelmeden önce geçiş ülkelerindeki ABD ordusuna bağlı üslere iniş gerçekleştirdiğini ve burada denetim gerçekleştikten sonra ülkeye gelmeye uygun onların kabul edildiğini söyledi. Biden, "Son 20 yılda bize yardımcı olan Afganları Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni evlerinde memnuniyetle karşılayacağız." dedi.

TİCARİ UÇAKLARIN GÖNÜLLÜ OLMASI PLANLANIYOR

Biden, Afganistan'daki çalışmaların 31 Ağustos'tan sonraya uzamamasını umut ettiğini açıklarken, güvenli bölgenin Kabil Havalimanı çevresine genişletildiğini belirtti. Biden, bölgeden tahliye kapasitesinin arttırılması için farklı ülkelerdeki ticari havayollarının bazı uçaklarını bu iş için ayırmaya gönüllü olabilicekleri bir programın aktif hale getirileceğini söyledi.

BİDEN: "AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLMEK DOĞRU BİR KARARDI"

Biden, Afganistan hakkında "alınması gereken temel bir karar" olduğunu ve daha fazla Amerikalıyı görmemeye kararlı olduğunu vurguladı. Biden, ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararının "doğru bir karar" olduğunu söyleyerek Afganistan'da bir süre daha kalmanın hiçbir fark oluşturmayacağını sözlerine ekledi.

BİDEN: "KİMSEYE GÜVENMİYORUM"

Biden, Taliban'ın ABD'ye karşı bir saldırı gerçekleştirmeyeceğine dair garanti aldığını, ancak Taliban da dahil olmak üzere "kimseye güvenmediğini" söyledi. Biden ayrıca, belli koşullar altında ve davranışlarına bağlı olarak, Taliban'a karşı yaptırımları destekleyebileceğini söyledi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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