ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının planlanmış olduğunu ifade ederek, bu konuda 1 aydır uyarıda bulunduklarını...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının planlanmış olduğunu ifade ederek, bu konuda 1 aydır uyarıda bulunduklarını hatırlattı.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının planlanmış olduğunu ifade ederek, bu konuda 1 aydır uyarıda bulunduklarını hatırlattı. - WASHINGTON
İhlas Haber Ajansı - Politika