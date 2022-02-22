ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik adımlarını "işgalin başlangıcı" olarak nitelendirerek, Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk...
AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik adımlarını "işgalin başlangıcı" olarak nitelendirerek, Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik adımlarını "işgalin başlangıcı" olarak nitelendirerek, Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyurdu.
AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel