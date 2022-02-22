ABD Başkanı Joe Biden, Rusya- Ukrayna krizi hakkında konuşuyor
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın saldırganlığının artması halinde yaptırımların artacağını dikkat çekerek, Rusya'nın iki büyük finans şirketine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın saldırganlığının artması halinde yaptırımların artacağını dikkat çekerek, Rusya'nın iki büyük finans şirketine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.
İhlas Haber Ajansı - Güncel