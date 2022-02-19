ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın gelecek günlerde Ukrayna'ya saldırmayı planladığını ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de hedef alınacağına...
AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın gelecek günlerde Ukrayna'ya saldırmayı planladığını ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de hedef alınacağına inandıklarını açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın gelecek günlerde Ukrayna'ya saldırmayı planladığını ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de hedef alınacağına inandıklarını açıkladı.
AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel