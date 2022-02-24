ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya'nın en büyük bankalarını ABD finans sisteminden çıkardık ve aralarında 250 milyar dolar varlığı bulunan VTB ile 4 büyük... - Haberler
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ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya'nın en büyük bankalarını ABD finans sisteminden çıkardık ve aralarında 250 milyar dolar varlığı bulunan VTB ile 4 büyük...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Başkanı Joe Biden,

ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya'nın en büyük bankalarını ABD finans sisteminden çıkardık ve aralarında 250 milyar dolar varlığı bulunan VTB ile 4 büyük bankayı daha bloke ettik" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, " Rusya'nın en büyük bankalarını ABD finans sisteminden çıkardık ve aralarında 250 milyar dolar varlığı bulunan VTB ile 4 büyük bankayı daha bloke ettik" dedi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Politika

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