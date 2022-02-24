ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya'nın askeri harekat kararını kınayarak "Putin, felaket bir şekilde can kaybı getirecek kasti bir savaşı seçti.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya'nın askeri harekat kararını kınayarak "Putin, felaket bir şekilde can kaybı getirecek kasti bir savaşı seçti.
ABD Başkanı Joe Biden, " Rusya'nın askeri harekat kararını kınayarak "Putin, felaket bir şekilde can kaybı getirecek kasti bir savaşı seçti. Yaşananların sorunlusu Rusya'dır" dedi - WASHINGTON
İhlas Haber Ajansı - Politika