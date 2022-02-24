ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya'nın askeri harekat kararını kınayarak "Putin, felaket bir şekilde can kaybı getirecek kasti bir savaşı seçti. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya'nın askeri harekat kararını kınayarak "Putin, felaket bir şekilde can kaybı getirecek kasti bir savaşı seçti.

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
ABD Başkanı Joe Biden,

ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya'nın askeri harekat kararını kınayarak "Putin, felaket bir şekilde can kaybı getirecek kasti bir savaşı seçti.

ABD Başkanı Joe Biden, " Rusya'nın askeri harekat kararını kınayarak "Putin, felaket bir şekilde can kaybı getirecek kasti bir savaşı seçti. Yaşananların sorunlusu Rusya'dır" dedi - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Politika

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Rusya, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title