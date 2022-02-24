ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme niyetinin olmadığını ifade ederek, "Özgürlük demokrasi insan onuru, bunlar korku ve baskıdan daha güçlü güçlerdir. Putin gibi diktatörler tarafından silinemez" dedi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Politika