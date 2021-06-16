ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif lider Alexei Navalny'e değinerek, "Navalny'nin ölmesi durumunda sonuçların Rusya için yıkıcı olacağını açıkça...
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ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif lider Alexei Navalny'e değinerek, "Navalny'nin ölmesi durumunda sonuçların Rusya için yıkıcı olacağını açıkça...

ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif lider Alexei Navalny'e değinerek, 'Navalny'nin ölmesi durumunda sonuçların Rusya için yıkıcı olacağını açıkça...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif lider Alexei Navalny'e değinerek, "Navalny'nin ölmesi durumunda sonuçların Rusya için yıkıcı olacağını açıkça belirttim" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif lider Alexei Navalny'e değinerek, "Navalny'nin ölmesi durumunda sonuçların Rusya için yıkıcı olacağını açıkça belirttim" dedi. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif lider Alexei Navalny'e değinerek, "Navalny'nin ölmesi durumunda sonuçların Rusya için yıkıcı olacağını açıkça... - Haberler
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