Putin ve Biden telefonda görüştü
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Putin ve Biden telefonda görüştü

26.01.2021 21:57 | Son Güncelleme: 26.01.2021 22:06
Putin ve Biden telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesinde ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesinde ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Biden arasındaki telefon görüşmesinin detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

Açıklamada, "Putin, Biden'ı ABD başkanı olarak göreve başladığı için tebrik etti. Putin, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, her iki ülkenin yanı sıra, bu ülkelerin küresel güvenlik ve istikrarı sağlamak için özel sorumlulukları dikkate alındığında tüm dünyanın çıkarına olduğuna işaret etti." ifadesine yer verildi.

Görüşmede, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) uzatılmasına yönelik konuların da istişare edildiği belitilen açıklamada, "Önümüzdeki günlerde taraflar, nükleer füze cephaneliklerinin karşılıklı olarak sınırlandırılmasına yönelik bu önemli uluslararası yasal mekanizmanın daha fazla işlemesini sağlamak için gerekli tüm prosedürleri tamamlayacaklar." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ikili ekonomik ilişkilerin de ele alındığına işaret edilen açıklamada, "İstişare edilen uluslararası konular arasında, ABD'nin Açık Semalar Antlaşması'ndan tek taraflı çekilmesi, İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planının korunması sorunu, Ukrayna krizinin çözümü ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri nezdinde zirve yapılmasına yönelik girişimi vardı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, görüşmenin "sağduyulu ve açık sözlü bir atmosferde" geçtiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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