ABD Başkanı Joe Biden New York'tan ayrıldı - Haberler
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ABD Başkanı Joe Biden New York'tan ayrıldı

AA, Lokman Vural Elibol - Güncel
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ABD Başkanı Joe Biden, New York Belediye Başkanı Eric Adams ile görüşmesinin ardından başkanın kullanımına tahsis edilen Air Force One uçağı ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, New York Belediye Başkanı Eric Adams ile görüşmesinin ardından başkanın kullanımına tahsis edilen Air Force One uçağı ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldı.

ABD Başkanı Joe Biden New York'tan ayrıldı

ABD Başkanı Joe Biden New York'tan ayrıldı

ABD Başkanı Joe Biden New York'tan ayrıldı

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Güncel, Haber

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