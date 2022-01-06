ABD Başkanı Joe Biden kanlı kongre baskının yıldönümünde yaptığı konuşmada, "Tarihimizde ilk kez bir başkan seçimi kaybetmekle kalmadı aynı zamanda... - Haberler
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ABD Başkanı Joe Biden kanlı kongre baskının yıldönümünde yaptığı konuşmada, "Tarihimizde ilk kez bir başkan seçimi kaybetmekle kalmadı aynı zamanda...

ABD Başkanı Joe Biden kanlı kongre baskının yıldönümünde yaptığı konuşmada,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Başkanı Joe Biden kanlı kongre baskının yıldönümünde yaptığı konuşmada, "Tarihimizde ilk kez bir başkan seçimi kaybetmekle kalmadı aynı zamanda barışçıl güç transferini kongre baskınıyla engellemeye engellemeye çalıştı" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden kanlı kongre baskının yıldönümünde yaptığı konuşmada, "Tarihimizde ilk kez bir başkan seçimi kaybetmekle kalmadı aynı zamanda barışçıl güç transferini kongre baskınıyla engellemeye engellemeye çalıştı" dedi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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