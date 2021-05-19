Biden, Netanyahu'ya bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini iletti
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Biden, Netanyahu'ya bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini iletti

Biden, Netanyahu'ya bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini iletti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığı bildirerek, Biden'ın Netanyahu'ya İsrail-Filistin arasında ateşkese giden yolda gerginliğini ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığı bildirerek, Biden'ın Netanyahu'ya İsrail-Filistin arasında ateşkese giden yolda gerginliğini ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığı bildirdi. Açıklamada, "İki lider, Gazze'deki olayların durumu, İsrail'in Hamas'ın ve diğer unsurların yeteneklerini azaltmadaki ilerlemesi ve bölgesel hükümetler ile ABD'nin devam eden diplomatik çabaları hakkında ayrıntılı bir tartışma yaptı" denildi.

Açıklamada ayrıca, Biden'ın Netanyahu'ya İsrail-Filistin arasında ateşkese giden yolda gerginliğini bugün ciddi derecede düşürülmesini beklediğini ilettiği aktarıldı.

Öte yandan İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin başlamasından bu yana Biden ve Netanyahu 4'üncü kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - WASHINGTON

Biden, Netanyahu'ya bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini iletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı
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Biden, Netanyahu ile telefon görüşmesinde bölgede ateşkesi desteklediğini ifade etti
ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi.
ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi.
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