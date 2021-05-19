ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail-Filistin arasında ateşkese giden yolda gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail-Filistin arasında ateşkese giden yolda gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti. - WASHINGTON
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail-Filistin arasında ateşkese giden yolda... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.