ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail-Filistin arasında ateşkese giden yolda...
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail-Filistin arasında ateşkese giden yolda...

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail-Filistin arasında ateşkese giden yolda...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail-Filistin arasında ateşkese giden yolda gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail-Filistin arasında ateşkese giden yolda gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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