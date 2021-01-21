ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde ünlü isimler sahne aldı
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ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde ünlü isimler sahne aldı

21.01.2021 00:17 | Son Güncelleme: 21.01.2021 00:20
ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde ünlü isimler sahne aldı

ABD'nin 46'ncı Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez gibi şarkıcılar yer alırken, Amanda Gorman ise bir yemin töreninde performans sergileyen en genç şair oldu.

ABD'nin 46'ncı Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez gibi şarkıcılar yer alırken, Amanda Gorman ise bir yemin töreninde performans sergileyen en genç şair oldu.

BBC'nin haberine göre, ABD'de 3 Kasım 2020 seçimlerini kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46'ncı başkanı oldu.

Resmi açıklamalar ve konuşmaların yanı sıra müzikal performanslarla da öne çıkan törene birçok ünlü isim katıldı.

Lady Gaga, ABD Ulusal Marşı'nı okurken, Jennifer Lopez, "Celebrating America" (Amerika'yı Kutlamak) adı verilen ve Tom Hanks'in sunuculuğunu yaptığı konserde sahne aldı.

Bunun yanı sıra 2017'de henüz 18 yaşındayken ABD'nin ilk Ulusal Gençlik Şairi Ödülü'nün sahibi olan Amanda Gorman da törende kendi şiirini okuyarak birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Gorman, eski Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına baskın yaptıkları gün tamamladığı "The Hill We Climb" (Tırmandığımız Tepe) şiirinde, 6 Ocak'taki olaylara gönderme yaptı.

Genç şair daha önce New York Times'a verdiği röportajda, ülkesinde son birkaç haftada ve son birkaç yılda gördüğü şeyleri göz ardı etmesinin mümkün olmadığını, şiiriyle insanları hala bir arada tutabilecek bir yolun var olduğunu göstermek istediğini belirtmişti.

ABD Ulusal Marşı, Trump'ın yemin töreninde genç şarkıcı Jackie Evancho, Barack Obama'nın yemin töreninde ise Beyonce ve Aretha Franklin tarafından okunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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