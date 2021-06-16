ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine karşı "katil" ifadesi kullanmasının gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir...
ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine karşı "katil" ifadesi kullanmasının gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bu konuyla ilgili daha önce telefon görüşmesinde açıklaması oldu" ifadelerini kullanarak, ABD'yi, Afganistan üzerinden suçlayarak, "ABD'de...
ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine karşı "katil" ifadesi kullanmasının gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bu konuyla ilgili daha önce telefon görüşmesinde açıklaması oldu" ifadelerini kullanarak, ABD'yi, Afganistan üzerinden suçlayarak, "ABD'de her gün birileri öldürülüyor, Afganistan'da tek bir atışla yüzlerce kişiyi öldürdüler" dedi. - CENEVRE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı