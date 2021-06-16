ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine karşı "katil" ifadesi kullanmasının gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine karşı "katil" ifadesi kullanmasının gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir...

ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine karşı 'katil' ifadesi kullanmasının gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine karşı "katil" ifadesi kullanmasının gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bu konuyla ilgili daha önce telefon görüşmesinde açıklaması oldu" ifadelerini kullanarak, ABD'yi, Afganistan üzerinden suçlayarak, "ABD'de...

ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine karşı "katil" ifadesi kullanmasının gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bu konuyla ilgili daha önce telefon görüşmesinde açıklaması oldu" ifadelerini kullanarak, ABD'yi, Afganistan üzerinden suçlayarak, "ABD'de her gün birileri öldürülüyor, Afganistan'da tek bir atışla yüzlerce kişiyi öldürdüler" dedi. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kuzey Kore lideri Kim kıtlığa karşı 'endişe verici' diyerek acil çağrıda bulundu
Kuzey Kore lideri Kim kıtlığa karşı "endişe verici" diyerek acil çağrıda bulundu
Erdoğan: '(Altılı platform) Her türlü fedakarlığa varız. Sayın Putin aynı şekilde.
Erdoğan: "(Altılı platform) Her türlü fedakarlığa varız. Sayın Putin aynı şekilde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşmesi sona erdi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Bülent Turan Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Seda Sayan Hande Ataizi Merve Dizdar
Spor Ali Koç Ozan Tufan Mustafa Cengiz Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine karşı "katil" ifadesi kullanmasının gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 19:40:45. #1.15#

title