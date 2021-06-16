ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine karşı "katil" ifadesi kullanmasının gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir...

ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine karşı "katil" ifadesi kullanmasının gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bu konuyla ilgili daha önce telefon görüşmesinde açıklaması oldu" ifadelerini kullanarak, ABD'yi, Afganistan üzerinden suçlayarak, "ABD'de...