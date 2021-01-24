ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk görüştüğü isim İngiltere Başbakanı Johnson oldu
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ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk görüştüğü isim İngiltere Başbakanı Johnson oldu

24.01.2021 12:32 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:35
ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk görüştüğü isim İngiltere Başbakanı Johnson oldu

ABD'de birçok ilke imza atan Başkanlık yemin töreninin ardından görevine hızlı bir başlangıç yapan Joe Biden'ın ilk aradığı isim İngiltere Başbakanı Boris Johnson oldu.

ABD'de birçok ilke imza atan Başkanlık yemin töreninin ardından görevine hızlı bir başlangıç yapan Joe Biden'ın ilk aradığı isim İngiltere Başbakanı Boris Johnson oldu.  Biden'ın Johnson'a " İki ülke arasında uzun suredir devam eden ittifakı derinleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dediği ifade edildi.

ABD'nin 46'ncı Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden'ın göreve başladığı andan itibaren ilk aradığı ismin İngiltere Başbakanı Boris Boris Johnson olduğu ifade edildi. Biden Johnson'u telefonda arayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesine vurgu yaptığı açıklandı. İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Boris Johnson'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve göreve başlaması nedeniyle Biden'ı tebrik ettiği belirtildi. Başbakan Johnson'ın, ABD Başkanı Biden'ın iklim değişikliğine ilişkin Paris Anlaşmasına yeniden katılma kararını memnuniyetle karşıladığı ve iki liderin, pandemi sırasında dünyanın karşı karşıya olduğu önemli mücadeleleri ele aldığı ifade edildi. Ayrıca liderlerin, NATO ittifakına ve demokrasiyi korumaya ve insan haklarını geliştirmeye yönelik ortak değerlere bağlılıklarını yeniden teyit ettiği belirtilirken; iki ülke arasındaki olası bir serbest ticaret anlaşmasının faydalarının ele alındığı ve şartların izin vermesi durumunda yüz yüze görüşmeyi kararlaştırdığı ifade edildi.

"İTTİFAKI DERİNLEŞTİRMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Öte yandan Johnson, Biden'la görüşmesine dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu akşam Başkan Joe Biden ile konuşmak harikaydı. Covid-19'dan çevreci ve sürdürülebilir bir şekilde kurtulma gayreti içindeyken, iki ülke arasında uzun suredir devam eden ittifakı derinleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.


ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk görüştüğü isim İngiltere Başbakanı Johnson oldu
ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk görüştüğü isim İngiltere Başbakanı Johnson oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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