ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler
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ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepkiler
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Çankırı, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Sinop ve Kastamonu illerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarından oluşan Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Çankırı, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Sinop ve Kastamonu illerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarından oluşan Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Birlik Genel Başkanı Tuncay Gençer, yazılı açıklamasında, Biden'a tepki göstererek, "Bu toprakların her karışını şehitlerimizin kanıyla dolduran ecdadımızın, dünyadaki bütün mazlum milletlerin yanında durduğu gibi aynı duruşla diyoruz ki: 'Ey metalik, mekanik, makyajlı, maddeci ve tefeci Batı, Türklerden neden korkuyorsunuz? Ey literatüründe gönül, hikmet, nimet gibi kavramları bulunmayan yaratıcıyı bekleme odasına almış ruhsuz Batı, Türklerin bilim ve hikmeti aynı potada eritmesinden mi korkuyorsun?' Ama şunu bilin ki biz Türkler, tarihteki şanlı yerimizi tekraren aldığımız zaman artık demokrasi bahanesiyle yaptığınız katliam ve soykırımları yapamayacaksınız. Tevhid şiarına bağlı olan ve yaratılanı yaratandan ötürü seven ecdadımızın başarı efsanelerinin kaynağı olan Türk adaleti eninde sonunda ruhunuza yapışacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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