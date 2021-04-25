ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler
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ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepkiler
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir Valiliği, Belediye Başkanı Mehmet Savran ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğü, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Nevşehir Valiliği, Belediye Başkanı Mehmet Savran ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğü, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu iftiranın yok hükmünde olduğu belirtilerek, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile dil, din, ırk ayırmaksızın barış içinde yaşamış, yaşatmış ve yaşamaya da devam eden aziz milletimize atılan soykırım iftirası yok hükmündedir. Bu habis zihniyetin iddialarını reddediyoruz." denildi.

Belediye Başkanı Savran da ABD'nin Kızılderili katliamı ile başlayıp bu günlere kadar çeşitli coğrafyalarda döktüğü kan ve gözyaşına dikkati çekerek, "ABD Başkanının 'Ermeni soykırımı' tabirini kullanmasını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Siz önce kendi kirli tarihinizdeki vahşetle yüzleşin." ifadesini kullandı.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamada ise Biden'ın politik amaçlar uğruna kara propaganda yürüttüğü vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarıyla ilgili açıklamaları, geçmişte yaşananları politik amaçlar için çarpıtmaya dönük tipik bir kara propaganda örneğidir. Tarihsel olaylara akademik ahlakın gerektirdiği şekilde objektif ve bilimsel yaklaşan tüm tarihçiler, Birinci Dünya Savaşı şartlarında gerçekleşen söz konusu olayların 'soykırım' kapsamında değerlendirilemeyeceği hususunda hemfikirdirler. ABD Başkanı'nın tarihsel gerçeklerle bağdaşmayan bu hasmane açıklamalarını şiddetle lanetliyor, tarihsel olayların bilimsel bir şekilde ortaya konmasına dönük akademik destek ve katkıyı sunmaya her zaman devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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