ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler

Kastamonu Valiliğince ve Belediye Başkan Galip Vidinlioğlu tarafından, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterildi.

Kastamonu Valiliğince ve Belediye Başkan Galip Vidinlioğlu tarafından, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterildi.

Kastamonu Valiliği sosyal medya hesabından, "Sözcükler tarihi değiştiremez" başlığıyla yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Biden'ın, tarihin karşısında hiçbir önemi olmayan 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu da sosyal medya hesabından, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak adlandırmasını katiyen kabul etmiyoruz. Bu topraklarda her daim hoşgörü hakim olmuş, Türk geleneklerinde hiçbir zaman soykırım yer almamıştır. Tarihimize leke atmaya çalışanlar önce kanlı ellerinin hesabını vermeliler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor