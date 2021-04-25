ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler

Karabük Valisi Fuat Gürel, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve çeşitli kurumlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve çeşitli kurumlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Vali Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarihin, siyasi hesaplaşmalara ve gündelik ucuz siyasete feda edilemeyeceğini belirterek, "Tarihsel dayanağı olmayan bu suçlama, yok hükmündedir. ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını şiddetle kınıyor, açıklamayı tümüyle reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da Biden'ın açıklamasına tepki göstererek, "Tarihi şanla, şerefle dolu, dünyaya insanlık ve medeniyet götürmüş asil bir millet hakkında, tarihi olmayanlar karar veremez. Yok hükmünde olan bu açıklamayı yapanlar, önce kendi kirli, karanlık, kanlı tarihlerine baksınlar! Yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz." görüşünü aktardı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de "Türkiye'yi sözde soykırım yalanı ile suçlayanlar önce kendi kirli, karanlık ve kanlı tarihlerine dönüp baksınlar! ABD'nin aldığı karar, bizim nazarımızda yok hükmündedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Şanlı tarihimiz, gerçek dışı açıklama ve karalamalarla lekelenmeyecek kadar temizdir"

Sosyal medya hesabından Biden'ın açıklamasını kınayan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ise milyonlarca insanın kanı ellerinde olanların, önce kendilerine bakmaları gerektiğini belirterek, "Şanlı tarihimiz, bu gerçek dışı açıklama ve karalamalarla lekelenmeyecek kadar temizdir. Tarihimizde asla soykırım yoktur. 1915 olaylarının niteliği, politikacıların konjonktürel siyasi saiklerine veya iç siyaset mülahazalarına göre değişmez. ABD Başkanı, aradığı soykırımı kendi karanlık tarihinde fazlasıyla bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Üniversitesinden (KOÜ) yapılan açıklamada da bu milletin, tarihinin hoşgörü, saygı ve birlikte yaşamanın en güzel örnekleriyle dolu olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin defalarca bilim insanları tarafından inceleme yapılması hususundaki çağrılarına, gerçekleri bildiklerinden ötürü icabet edemeyenler, spekülasyon yaratarak milletimizi itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Tarihin hiçbir döneminde emperyal heveslerle hareket etmemiş olan milletimize bu iftirayı atanlar, kendilerini itibarsızlaştırmaktan öteye gidemeyeceklerdir. Soykırım yalanını söyleyenler, kendi tarihlerine bakacak olurlarsa çok sayıda örneği kanıtlarıyla görecektir."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Bağımsız Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır ve MHP İl Başkanı Adem Kar da sosyal medya hesaplarından kınama mesajı yayımladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu