ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler
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ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepkiler
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarih bilmeyen ABD'nin Başkanı'nın 1915 olaylarına ilişkin tarih önünde hiçbir geçerliliği olmayan açıklamasını kesinlikle kabul etmiyor, şiddetle kınıyoruz. Soykırım arayanların kendi karanlık tarihiyle yüzleşmesi gerekir." ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yalana sarılanların, Ermenistan'a arşivleri açtırması konusunda baskı yapması gerektiğini belirtti.

Gerçeklerin çok iyi bilindiğini vurgulayan Yılmaz, "Türkiye, tarihi soykırımlar ile dolu olanlardan merhamet öğrenecek bir ülke değildir. Gerçekler iftira ile gizlenemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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